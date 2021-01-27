女星酒井法子當年以偶像歌手身分出道，外型甜美清純的她立刻受到關注，之後往戲劇圈發展，讓她在全亞洲聲名大噪，成為公認的日本女神，但她在經歷一段失敗婚姻後，於2009年爆出與前夫高相祐一涉嫌染毒遭逮捕，重創形象與事業，直到2014年復出，當時拍了復出之作《空蟬之森》還不惜露點，此片卻因製作公司破產，直到現在才終於上映。

酒井法子爆出染毒醜聞後，眾人對她過去多年來苦心維持的清新形象完全破滅，沉寂5年才簽約新公司復出，積極洗白，更不惜放下矜持，接拍由曾以SM電影捧紅壇蜜的名導龜井亨合作，拍攝情慾電影《空蟬之森》，據日本《週刊實話》報導，酒井法子在該片中有大尺度激情床戲，為求拍攝效果逼真，她自願全裸露點上陣，畫面非常香豔刺激，讓工作人員都不禁起了生理反應。

酒井法子染毒後積極求付出，不惜露點拍情慾電影《空蟬之森》，卻拖了6年才上映。(翻攝自《空蟬之森》臉書)

據悉，酒井法子將滿50歲，拍攝《空蟬之森》時，也已經44歲，但狀態始終保持得很好，不僅皮膚滑嫩雪白，身材更是始終纖細，甚至胸型也很完美，完全看不出是生過孩子的婦女，全裸拍攝時畫面非常美好，眾人都直呼「凍未條」。

而如此話題之作，卻是6年後的現在才上映，據《週刊新潮》報導，理由是製片人山本風彬當年發生財務危機，為拍片跟投資者借款，但拍攝時超支，最終製片公司破產，既不能上映，當時的演員們也還沒拿到薪資，只有酒井法子例外，因她當初簽合約時，裡提註明需先支付她700萬日幣片酬(約台幣182萬)，其他人則沒有，山本風彬對此表示歉意，承諾電影上映後，一定優先支付劇組人員的酬勞。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)