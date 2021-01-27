金色三麥搶攻企業微型尾牙與春酒商機，推出「Let’s Bandoh一起辦桌」春酒尾牙「到府辦桌」服務，只要一通電話，即有專人直接將澎湃桌菜送至指定地點，即使是小型私人聚會也可享到府辦桌服務，輕鬆盡享豐盛佳餚。除此，金色三麥今年外帶年菜重磅回歸，推出2款門市限定優惠「享年味外帶組合」與「好味絕配」，以及與一款宅配優惠組合「年菜宅配外帶組合」搶攻外帶年菜商機。

金色三麥「享年味外帶組合」含經典濃郁湯頭的功夫鍋湯底，「功夫鍋紅面關公煮麻辣鍋湯底」、「功夫鍋蝦皇暹羅浴鍋湯底」、「功夫鍋酸白菜富貴鍋湯底」三擇一，搭配「一鳴驚人麻油雞飯」、「椒朋友滷味組合」與「冷泡酒花果香啤酒」，門市限定外帶優惠，鎖定宅料理商機預估可帶動業績成長一成。

疫情影響下年節歡聚氣氛不能少，金色三麥看準企業微型尾牙、春酒市場及小型私人聚會需求，特別推出「Let’s Bandoh一起辦桌」到府辦桌服務，10人份桌宴6,000元起，即可享有金色三麥人氣餐點、春節限定菜色，「歡享桌宴」、「澎拜桌宴」、「豐盛桌宴」三款選擇，可電話訂桌由專人直接將年菜送至指定地點，還加贈冠軍精釀啤酒一公升兩入禮盒，美酒美食直送到府。

金色三麥的人氣「功夫鍋」，標榜以八小時的細火慢燉，熬製成三款濃郁湯頭，深受消費者喜愛。嗜辣朋友必嚐的「功夫鍋紅面關公煮麻辣鍋湯底」，選用燈籠椒、乾辣椒以及青花椒、大紅袍兩種花椒，加上20多種秘方中藥材細磨成粉，揉和主廚自製的牛香高湯，由牛油、牛骨慢燉出醇厚濃郁，口感香而不辣口、辣味層次分明，尾韻回甘。

泰式風情的「功夫鍋蝦皇暹羅浴鍋湯底」，取自泰式經典冬蔭功風味，以香茅、南薑、檸檬葉，融合椰奶的溫潤與檸檬的酸香，再點綴泰國小辣椒的香與辣，搭配蝦子熬出的鮮香濃滑湯頭，不必沾醬超夠味。

經典不敗的「功夫鍋酸白菜富貴鍋湯底」，以慢火細熬的豬大骨與蔬菜釋出濃口香醇，酸白菜也由白米自然發酵而成，酸中帶甘、十足開胃，成為過年圍爐的新美味選擇，搭配「享年味外帶組合」價$1,588元，搭配「年菜宅配外帶組合」價1,328元。

除暖胃湯底，開胃菜「椒朋友滷味組合」內含醬辣滷牛肚、醬辣豬蹄花、醬辣杏鮑菇，以先滷後浸的料理手法，讓乾辣椒、花椒和蒜泥充分滲入食材，入味且開胃；而以古早味麻油融合雞汁的「一鳴驚人麻油雞飯」，粒粒分明的米粒，每顆都吸飽鮮甜滋味，鋪上珠干貝、香菇、栗子、雞肉點綴，堆疊出澎湃的氣勢，香氣更讓人唇齒留香。

此外，金色三麥獨家限定的4入外帶瓶裝啤酒禮盒「冷泡酒花果香啤酒」，拉格啤酒融合冷泡白色水果風味的Huell Melon和Hallertau Blanc，充滿豐富果香，香瓜與白葡萄香氣，更是酒足飯飽的解膩良方。

(工商 )