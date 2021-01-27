農曆新年即將到來，加上霸王級寒流接力報到，各式保暖商品紛紛熱賣，日曜天地OUTLET瞄準抗寒商機，集結十大名牌外套29日至2月21日推出「十大名牌外套，急凍2折起」促銷，備齊上萬件機能外套、羽絨外套、西裝外套、羊毛大衣…等商品，下殺到2折起，要讓民眾抗寒過好年。

這次日曜邀集The North Face、le coq sportif、Columbia、PROTEST、KANGOL、ROOTS、McKINLEY、DOUCHANGLEE、Dleet、BENETTON等十大品牌，下殺至2折起的優惠。

像是通勤族、機車族必備的PROTEST防寒外套，外層防風、內裡鋪棉保暖，原價13800元，下殺1.4折，特價2000元帶回家，堪稱CP值最高！The North Face羽絨外套原價13380元，特價8888元，高達85％羽絨材質不厚重且保暖效果佳；BENETTON針織大衣，原價8980元，下殺1折，只要899元買回家！現場還有多款保暖外套千元有找，絕對買到賺到！

且日曜天地OUTLET29日到31日首三日期間限定，買外套加一元多一件發熱衣，春節期間更是推出3連發開運新春活動，促進買氣。

(中時 )