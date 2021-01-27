護國神山台積電止洩，台股回神收紅，外資賣超力道縮小，新台幣跟著重返升勢，上演股匯齊揚，盤中來到27.97元，尾盤央行進場調節後，終場收在28.38元1美元，升值3分，終結連續三個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量10.20億美元。

外匯交易員指出，雖然國際美元並未減弱，且外資連續四個交易日賣超台股近900億元，仍延續偏匯出不變，但觀察連日調整台積電持股的賣超趨緩和，台股重拾攻勢，儘管力道不大，卻有利市場信心，泡沫化擔憂下降，加上出口商農曆年關前拋匯需求出籠，帶動新台幣與台股同步，在連三跌後反轉走揚。

外匯交易員認為，近日來新台幣實質匯價在28元整數上上下下，進口商看情勢不太對，趕緊進場買，反觀出口商則是難得見價格好了些，此時不拋匯更待何時，二股力道互為拉鋸並且相抵，反應在新台幣波動幅度未明顯擴大。目前市場靜待美國聯準會（Fed）2021年首次的利率會議結論，提供市場新的指引，但因農曆年封關在即，預料若無新的重大消息爆出，新台幣應是區間整理格局居多。

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