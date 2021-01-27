金融機構、銀樓珠寶、超商及彩券行等營業處所，春節期間現金流頻繁，易引起歹徒覬覦，台中市警察局霧峰分局邀來轄內業者舉行「110年度金融機構財物匯集處所安全維護暨反詐騙宣導」，提升店家安全意識及防衛能力，降低被害風險，另為顧及新冠疫情，也要求沒發燒才能參加，且全程得戴口罩。

舊曆年到，傳統上民眾現金需求大增，市場現金充裕且大量流動，易引起歹徒覬覦，搶劫、竊盜，時有所聞，霧峰分局邀請轄內，金融機構、金銀珠寶業、超商、加油站、當舖、彩券行業者及警方相關業務人員共約50多人，共同與會交流。

警方特別以超商ATM竊盜案為例，向各業者宣導各項強化安全防護措施，藉以提醒業者隨時提高警覺並檢視加強防護措施；針對金融機構方面，也以歷年來金融機構被害狀況講解分析，進而讓金融機構瞭解應如何安全防範，以強化金融機構員工緊急應變能力。另因詐騙猖獗，會中亦針對詐騙提款車手習性及被詐騙民眾類型加強宣導，盼能透過金融機構第一線關懷提問，阻止民眾遭詐騙，且也能隨時提供警方詐騙提領車手訊息，共同查緝詐騙車手。

陳家銘表示，金融業等營業處所，每至年關，常易為歹徒覬覦，應與警方建立雙向聯繫及相互支援的管道，提高自我防衛能力，來降低被害機會，另在第一線防止詐騙案件發生時，應針對可疑適時通報，讓歹徒無所遁形，祈能共同維護春節前後治安，讓民眾更安心過好年。民眾如有提、存大量現金需求時，可以撥打110專線或轄區派出所電話向警方提出申請護鈔服務。

(中時 )