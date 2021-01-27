春節連續假期將屆，海巡署第十三巡防區指揮部27日下午4時於澎湖馬公港一號碼頭辦理「110年春節擴大威力掃蕩誓師大會」，金馬澎分署長廖德成主持，澎湖縣長賴峰偉、副議長陳雙全、澎湖地檢署檢察長李嘉明等貴賓一同與會。

此次「110年春節擴大威力掃蕩」由第十三巡防區指揮部統合第七岸巡隊、第八海巡隊及澎湖查緝隊，並邀請澎湖縣警察局、憲兵指揮部澎湖憲兵隊及高雄港務警察總隊澎湖港中隊共同執行，岸海合計動員1艦3艇28車167人。

第八海巡隊進駐大型巡防艦「高雄艦」，結合現有各式巡防艇實施勤務部署，將可充實澎湖海域執法能量，以有效打擊不法行為；同時由金馬澎分署長廖德成親自率隊搭乘PP-10038艇前往西吉嶼關心擱淺貨輪油污防制情形並巡視七美南邊海域了解大陸漁船越界情形並指導相關策進作為。

金馬澎分署廖德成分署長期勉澎湖地區海巡同仁於春節連假期間仍須全天候監守崗位執勤，落實執法無假期，確保國家社稷安定。本次擴大威力掃蕩依任務及地區特性，針對所轄馬公、湖西、澎南、白沙、西嶼地區及南北海等12處離島共同實施岸際及港區威力掃蕩，全面性地毯式清查所屬轄區漁港、空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林及治安死角等重點實施巡邏及搜索；另第八海巡隊同步實施海上掃蕩，全面擴大走私、偷渡不法之查緝，維護民眾及海域治安。

海巡署表示，為嚴防非洲豬瘟及COVID-19等疫情，海巡防疫工作無假期，持續加強邊境安檢等嚴密作為，全力杜絕疫情傳入；為防範有心人士藉春節假期期間從事非法活動，伺機牟取暴利，危害社會安定，更針對轄區重點實施部署與加強巡查，嚇阻不法之情事，展現海巡署執法能量及打擊犯罪決心，以確保人民生命財產安全與展現我海巡執法能力。

(中時 )