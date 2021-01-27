◎引爆全台超級傳播事件 指揮中心曝首例確診醫近況

部立桃園醫院群聚感染案截至目前為止造成9名院內感染、6名社區感染，2醫、4護、2患者、1外籍看護、6家屬共15人確診，中央流行疫情指揮中心今天宣布連續第三天沒有新增個案。但有醫師以超級傳播者形容第一起感染的住院醫師案838，對此指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，以台灣這起比較大規模的感染來看可以說是，但以國際標準來看並不符合。

◎晶片換疫苗？陳時中：用強項當籌碼樂觀其成

國際晶片短缺，美、日、德等國家親赴台灣購買晶片的意願高，近期也有人提出晶片換疫苗的構想。對此，中央流行疫情指揮中心表示，如果可以用強項當作籌碼，當然是樂觀其成。至於經濟泡泡是否可以推動，指揮中心則說，普遍、例行性的目前沒有，但有特別需要還是可以專案申請。

◎一句話惹怒宜蘭人！超市這款購物袋反嗆 意外爆紅

宜蘭縣有生鮮超市這個月推出8款文青購物袋，業者從「一句話惹怒宜蘭人」的網路討論為發想，將「你家才是後花園la！」等文字設計在購物袋上，沒想到購物袋相當搶手、在網路中爆紅，所帶來的效益出乎業者預想之外。

◎最後冷氣團下探9度時間曝 專家：暖到過年

今白天回暖舒適，中南部日夜溫差大，僅東半部有零星雨。氣象達人彭啟明表示，今晚到明天東北風略增強，北台灣有短暫雨，周四過年前最後一波冷氣團南下降溫，最低溫在周五一整天到周六清晨，中部以北10-13度，空曠區域9-10度，直到周六白天回溫，預計將一直偏暖到除夕。

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(中時新聞網)