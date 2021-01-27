台灣科技公益協進會今日宣布與我國旅美高球好手潘政琮攜手合作，預計於今年6月在美國舉辦的「潘政琮 AJGA 青少年錦標賽」（C. T. Pan Junior Championship）由潘政琮基金會提供兩名外卡，由台灣科技公益協進會推薦兩名選手(男女各一)，並補助參賽費用，前往美國參加比賽。

台灣科技公益協進會理事長宣明智表示，「台灣科技公益協進會當初成立的理念希望提供更多年輕選手與國際賽事接軌的機會，我們始終相信台灣高球實力在國際高球舞台上有無法取代的獨特地位，潘政琮正是台灣高球實力的最佳國際代言人。難能可貴的是，潘政琮在揚名國際之餘，多年來仍致力於提拔台灣高球年輕好手，幫助更多台灣選手站上國際舞台！我們非常榮幸能在今年與潘政琮為了共同理念而攜手合作。」

潘政琮說，「我非常高興能看到像台灣科技公益協進會這樣的公益組織，能夠多年來提供無數台灣年輕選手獎金與機會，為台灣高球發展無私奉獻努力。我在成為高球職業選手的路上，有幸受到很多人的幫助，因此，我始終抱持著感恩的心情，並於2019年開始贊助『潘政琮AJGA 青少年錦標賽』（C. T. Pan Junior Championship）， 希望能讓更多年輕選手透過這場比賽取得前往美國大學受教育與訓練的機會，潘政琮基金會也從今年開始接受獎學金申請，對於申請到美國大學NCAA校隊的選手給予補貼。而今，很榮幸能與台灣公益協進會一起努力，進一步為年輕的台灣高球選手邁向國際之路而努力。」

兩名由台灣科技公益協進會推薦的一男一女選手年齡限制為2003年7月1日後出生的男女選手，兩張外卡將透過台灣科技公益協進會所舉辦的2021科技公益希望巡迴賽第一站(3月15-19日)與第二站 (4月19-22日)的累績分數由年齡限制以內的男女第一名取得。

(中時 )