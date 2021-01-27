台南市是全台第二大乳牛產業及第四大養豬縣市，南市府農業局輔導多家農會、肉品市場結合在地農特產開發創新加工品，提供民眾自用及年節禮品採買新選擇。（莊曜聰攝）

台南市是全台第二大乳牛產業及第四大養豬縣市，南市府農業局輔導多家農會、肉品市場結合在地農特產開發創新加工品，提供民眾自用及年節禮品採買新選擇。（莊曜聰攝）

台南市畜產資源豐富，乳牛產業居全台第二、養豬產業全台第四，台南市政府農業局輔導轄區內柳營、鹽水、官田、善化農會及台南市肉品市場股份公司，利用在地農特產推出畜產創新加工品，27日聯合行銷，提供民眾自用、採買年節禮品好選擇。

南市府農業局統計，南市乳牛在養頭數約22,390頭，僅次於彰化縣，養豬頭數則有588,196頭，僅次屏東、雲林及彰化縣；乳製品、豬肉製品新鮮品質佳，除了提供生鮮食用外，近年來也開發周邊加工品，提高農業產值，也讓消費者有更多選擇。

包括柳營、官田、鹽水及善化農會，以乳品、肉品結合包括柳營牛奶、官田菱角、鹽水意麵、善化芝麻等農產，開發出具有地方特色的畜產加工品，肉品市場公司則透過精緻化包裝，提高畜產品的附加價值，農業局表示，農會及肉品市場公司開發的各類畜產加工品，都是在地品牌，兼具健康與美味，送禮自用兩相宜，民眾可參考選購。

八翁酪農區乳源豐沛，柳營農會推出「牛奶香皂」及「鈣片」，濃郁奶香讓人意猶未盡；鹽水農會則嚴選每頭豬只取兩塊的珍貴松阪肉，以黃金比例及獨家配方製成「古早味香蔥肉燥罐頭」，和日曬意麵組成完美的搭配；官田農會以在地生產的菱角搭配國產豬腳，開發「菱角豬腳湯」及「菱角排骨湯」冷凍包，供不應求；善化農會以豬肉跟黑芝麻製作出「(口卡)芝肉片紙」，口感酥脆；而肉品市場的「上品豚」肉乾、香腸、肉條等加工品，也很受消費者歡迎。

(中時 )