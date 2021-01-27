美國史丹佛大學胡佛研究所今年公開故總統蔣經國日記，胡佛研究員郭岱君說，蔣經國早年留學俄國，對他的經濟思想影響很大，不論是在家事還是國事。蔣經國生性勤儉，體恤平民，都可以從日記一窺端倪。

僑光社今天邀請郭岱君專題演講「蔣經國日記揭秘─家事與國事」。郭岱君提到，有一年蔣經國生日，方良買了一雙皮鞋送他，蔣經國當場對方良發脾氣，只因為自己有了2雙皮鞋，不需要再買新皮鞋。日記又提到有天晚上驅車探視蔣孝文、蔣孝武、蔣孝勇，發現他們過得相當富裕，經國先生因此「甚感不悅」。

1976年某日蔣經國在日記寫到「家用不足」，郭岱君好奇當時經國先生身為行政院長，難道薪俸會不夠？後來才知道原來當時六龜育幼院的26名幼童都是由蔣經國所撫養，當天院長又寫信請蔣經國再認養2名幼童，「經國先生算計了一下，得出了『家用不足』的結論。」

郭岱君指出，蔣經國留學俄國的經驗對他的經濟思想影響很大，尤其在國事方面，間接影響了他這一生對於政府如何分配資源以及政府在經濟中應當扮演的角色。

郭岱君說，第一次石油危機的時候，蔣經國召開各部會到行政院開會，當時因為要過年了，他希望等到年初三再宣布，讓老百姓可以過個好年。「這用現在的道理根本說不通，這就是經濟思想影響政治判斷。」

到了第二次石油危機，物價齊漲，政府訂定價格收購糧食，蔣經國又認為收購價太低，當場訓斥官員不懂得苦民所苦，為此發怒兩次，時任財政部次長王紹堉更因此被拔官。

(中時 )