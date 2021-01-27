又到了寒冬歲末之際，社團法人中華民國失智者照顧協會，27日在南區合作街據點，辦理『彩憶爺奶、作伙來圍爐活動』，邀請協會的三個據點長輩與家屬共150名之65歲以上亞健康、失智症及獨居長者一起圍爐，希望讓這些長輩們可以提早過個暖呼呼的好年。

包括中華民國失智者照顧協會秘書長陳淑媛、立委莊競程、市議員邱素貞等人都到場致意與長輩同樂。他們並鼓勵弱勢長輩走出戶外，參加據點課程，活絡筋骨，不再孤單。

莊競程表示，他在交大當教授的時候，就是專門研究老人失智症，並將預防醫學導入長照政策，因此未來他將爭取設置「老人運動中心」，從安全環境，專業人員的輔助，及適合老人課程等方面，打造老人友善的運動環境，提升老人運動的風氣，減輕下一代的壓力。

邱素貞及國光里里長陳雅惠都說，很開心中華民國失智者照顧協會在南區開辦失智據點，邱素貞認為，長輩能夠有據點可以活動、舒展筋骨，也讓失智長輩的家屬可以休息是很重要的，她們也期待南區的失智長輩能多走出戶外，活得健康。

(中時 )