隨著農曆新年即將到來，民眾趁機添購保暖冬衣、新年行頭，加上今年霸王級寒流接力報到，帶動各式保暖商品熱賣，日曜天地OUTLET瞄準抗寒商機，1月29日至2月21日推出「十大名牌外套，急凍2折起」促銷活動，網羅上萬件機能外套、羽絨外套、西裝外套、羊毛大衣等，最低下殺2折起特賣出清！十大名牌外套品牌，包括The North Face、le coq sportif、Columbia、PROTEST、KANGOL、ROOTS、McKINLEY、DOUCHANGLEE、Dleet、BENETTON。

日曜天地表示，天氣愈冷買氣愈熱，不但抗寒商品詢問度大增，外套的業績更是相較去年同期成長3成！不過，外套款式百百種，要如何挑選適合自己的外套？有網友分享外出禦寒穿搭，指出羽絨外套加雨衣才足夠保暖，多年經驗的外套達人建議，天氣冷不一定要穿多才保暖，「選對外套1件抵10件！」

例如通勤族、機車族必備的PROTEST防寒外套，外層防風、內裡鋪棉保暖，原價13,800元，下殺1.4折；The North Face羽絨外套原價13,380元，特價8,888元；兼顧保暖及時尚的竇騰璜羊毛大衣，原價13,680元，特價2,736元；BENETTON針織大衣，原價8,980元，下殺1折899元。

日曜天地表示，1/29-1/31首3日期間限定，「買外套，加1元多1件發熱衣」，引發網友熱烈回響，紛紛揪團要來搶購！

春節期間，日曜天地推出3連發開運新春活動，從2/10小年夜至2/16年初五，日曜會員回娘家，第一重過卡即送牛年限定口罩；第二重推出萬張好運刮刮卡，有機會刮中名牌包、餐券、紅利點數等好禮；第三重接財神拿黃金，全館消費滿2,021元，加碼抽價值上萬元黃金！

(工商 )