為培養生技人才並深化產學合作，東森集團將捐贈台灣大學興建「臺大生技大樓」，樓地板面積約7,000坪，27日雙方由東森集團總裁王令麟與臺大校長管中閔共同簽署「生技大樓捐贈與產學合作意向書」，估計10到20億之間的建設費將由東森捐贈。

大樓預計在三年內動工、六年內興建完成，提供生命科學院生化科技學系、漁業科學研究所等系所使用，並成立「臺大東森產學研發中心」，共同培育生技、生農相關領域人才，而東森集團旗下的東森自然美、東森直消電商及東森購物所推出的東森農場也將藉此深化產學合作的機會，精進各項產品研發，提供更好的消費服務給廣大會員。

管中閔校長表示:「臺大在推廣學術研究方面，一直非常強調社會責任企業與產業間的合作。東森集團未來和臺大生命科學院和生農學院，都將展開非常多面向、全方位的產學合作，並且也表達了捐贈生命科學院相關科系的大樓的意願，在此由衷感謝東森集團和王總裁，也希望臺大師生未來有更多樣的機會，可以參與到社會上各種不同的產業，為臺大的師生創造更多的機會。」

王令麟表示：「東森和臺大都是深受大眾信賴與喜愛的知名臺灣品牌，臺大是台灣學術首府，亦是台灣科學學理研發重鎮。本次東森跟臺大合作，將會有短、中、長期的延續性合作，東森跟臺大資訊科學所已經有進行大數據的合作研究，跟生命科學院研究所和東森的活泉精華膠囊，首度開啟了合作關係，未來將跟臺大農學院以及各學院進行更廣泛地全面性合作，包括在東森農場、東森保健品、東森料理包、東森營養食品等方面。」

他指出：「目前雙方對生技大樓的捐獻已經有了共識，樓面約為7,000坪，東森集團負責出資建造，初步預估應該在10-20億之間，也為彼此的產學合作奠定下最深入的基礎。臺大品牌力強，東森品牌的信賴度高，未來透過臺大與東森深化產學合作，讓學術界與業界更加緊密結合，生產更優良的產品，相信也是臺大學子和廣大消費者之福。」

(工商 )