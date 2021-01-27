股票上市的億麗科技公司前監察人陳建飛，因2014、2015年間自己經營的煤炭貿易公司，急需資金，竟與億麗董事長黃明和等人合謀以境外公司假交易方式套取10億元，事後雖已還款，但仍涉證交法財報不實、商業會計法及業務登載不實等罪。台北地檢署今指揮調查局北機站兵分12路搜索，約談陳、黃5名高層到案。

被約談的5人是黃明和、陳建飛、總經理冷錫光、財務副總陳意鈴、副董事長林燈貴。

億麗科技遭搜索消息今天上午傳出，盤中股價即跌停鎖死，億麗稍早發布重訊表示，配合調查局調查，不影響公司財務業務。據了解，由於搜索行動遭媒體搶先報導，影響億麗股價，調查局將查明其中是否有人洩密，或是配合禿鷹集團放空摜壓股價。

本案緣於2019年間檢調偵辦陳建飛以「勇實貿易有限公司」，涉嫌竄改、美化公司訂單，向銀行詐貸約9億元，陳被依違反銀行法起訴後，檢調查出陳另勾結億麗公司高層以假帳、做假交易套利10億元案。

檢調調查，陳建飛除是億麗監察人外，同時是英屬維京群島商efficiency、香港商new funding公司負責人，陳因經營「勇實貿易有限公司」從事煤炭貿易，有資金需求，知悉億麗帳面有大筆現金資產，打算向億麗套取資金支應。

陳與黃明和等高層明知億麗並無實際從事煤礦買賣交易，卻於2014年至2015年間以億麗名義先向efficiency公司買進煤炭，億麗支付貨款後，再由香港商new funding公司向億麗以稍高價格買回煤炭。

但億麗明知是境外假交易，卻以「其他應付款」及「暫收款」做不實會計科目登載，協助陳男向億麗借款10億元，雖然陳在2個月後隨即清償10億元，億麗並無實際損失，但因涉嫌作假帳，涉犯證券交易法財報不實等罪。

(中時 )