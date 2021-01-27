聯發科(2454)今日舉辦法人說明會，由執行長蔡力行、財務長顧大為共同主持，蔡力行表示，展望2021年，聯發科毛利率能維持43~44%區間，且營業淨利、營業淨利率更可望再度強勁增長，另外，聯發科今年預計將投入約美金30億元的預算，持續在研發上努力。

蔡力行表示，2020年對聯發科是一個重要的里程碑，相信這只是成長軌跡的開始，聯發科2020年第四季的營收與毛利率皆達到財務目標的上緣，總計2020年全年營收達到美金109億元，創下史上最高的紀錄，且三大產品線都有雙位數的年成長率。

蔡力行進一步說，2020年聯發科的各項財務指標在總體經濟不確定且新台幣升值的環境下，仍展現強勁的年對年成長，此外，年度毛利率已連續第三年成長，年度營業利益金額相較2019年成長近一倍，季度的營業利益金額更是達到連續十二季成長。

蔡力行表示，2020年聯發科在5G及WiFi6市場初期即取得不錯的全球市占率，充分展現技術領先地位，展望2021年，即使新台幣持續升值，但相信今年仍是營收強勁成長的一年，聯發科將在各類領域有優於市場的表現，且在積極拓展市場並提升市占率的同時，聯發科毛利率能夠維持在43~44%區間，且2021年營業淨利、營業淨利率更可望再度強勁增長，更重要的是，聯發科今年將持續積極投資技術研發，預計將投入約美金30億元的預算，持續深化研發，為下一階段的成長建立更多技術資產。

(時報資訊)