疫情衝擊，宅過年商機旺，各大電商加碼力道搶市，網家(8044)旗下PChome 24h購物站上年貨及掃除用品關鍵字近一周(1/14~1/20對比1/7~1/13)搜尋量暴增超過40％。此外，486團購後台觀察，在家圍爐成為一種趨勢和話題，帶動年節相關採買及年菜預購提前展開，站上相關關鍵字搜尋次數亦出現8倍成長，年菜月初開賣不到一周相較去年訂單已成長40％，預估今年整體年菜銷售量會較去年成長4成以上。創業家(8477)旗下生活市集觀察指出，由於近期疫情升溫，不少民眾傾向在線上通路採購農曆年所需年貨，部分經典零食近一個月搜尋度成長3倍，PS5等遊戲關注度亦大幅成長1.2倍，顯見相關商品買氣崛起。

PChome 24h購物指出，零接觸商機成主流採購趨勢，加上全台各地陸續取消年貨大街等實體活動，帶動線上年貨、年菜、伴手禮等買氣持續增加，且越接近過年買氣越暢旺，更拉抬年菜、烏魚子、春聯等關鍵字搜尋熱度居高不下，其中年菜訂單數、及客單價持續增長，主因消費者減少外出用餐、選擇在家吃團圓飯比例增加，讓圍爐話題熱度續增，刺激亞緻餐飲天香樓、美福飯店等高檔年菜市場買氣。

此外，農曆年前多數消費者已著手除舊布新大掃除，因此推升站上掃除家電近一周銷量成長35％，掃除家電及周邊用品搜尋次數激增，如：空氣清淨機、吸塵器、好神拖、洗碗機等躍升全站熱搜關鍵字。PChome 24h購物看好過年商機，也開跑年節促惠活動，邀消費者共同「牛轉好運氣」，包括除舊布新居家用品、掃除家電、年貨零食、伴手禮、年菜等祭出下殺折扣，並搭配多元金流優惠，吸引買氣。

生活市集觀察，今年疫情在春節前夕再度升溫，挹注宅經濟顯著崛起，包含在家必備的零嘴美食、與家人好友同樂的遊戲商品等皆買氣上揚，預期銷售熱度可望延續至農曆年前一周。盤點站上銷售數據指出，「Switch主機健身環遊戲組」最為熱門，近一周內狂銷逾130台。

生活市集「年貨節」正式開跑，以「五大專區必Buy年貨免運下殺」、「四大新春優惠好康送」等雙主軸，並透過AI科技結合消費大數據以及查價機制，讓用戶進入平台購物時，可直接一鍵享受商品超值優惠價。

486團購觀察表示，消費者偏好星級飯店年菜，主因名廚口碑及高還原的料理品質，經過內部幾輪的飯店試菜後，精選由亞緻餐飲天香樓及巴賽麗廳、凱達飯店家宴中餐廳所推出的年菜料理，不過消費者必須加快速度，部分年菜組合因銷量龐大，今天停止接受下單。

(時報資訊)