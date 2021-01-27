前旅日投手陳冠宇返台發展，選擇在投入中職選秀前先加盟業餘球隊安永鮮物，是歸國球員首例，今日崇越旗下安永鮮物棒球隊為陳冠宇舉辦加盟記者會，他透露將於2月向球隊報到參與訓練，以先發投手做調整，最快能在3月的春季聯賽登板，是久違於台灣出賽。

全越運動事業總經理陳杰成表示，會秉持「愛才惜才」的心態與陳冠宇合作，「訓練方式會以冠宇為主，讓他慢慢來、不要急，先從適應環境開始，不會一來就急著先發、完投，會有投球數、局數限制來保護他，小心培養，目標就是讓他往更高層級發展。」

陳冠宇表示每年初春訓時都以先發為目標做調整，先發跟牛棚比起來更注重體能、伸展，投球量也會拉高，「如果是牛棚可能只投2、30顆，但先發要多做更多不同的訓練，我過去就有經驗，不用怕準備不足。」陳冠宇認為只要有好的訓練環境，且與教練做好溝通，投5、60顆不是問題。

陳冠宇表示下周向安永鮮物報到後會再做訓練規劃，目前尚未踏上投手丘做高強度訓練，為了準備3月的春季聯賽，預計2月中到2月底，也就是前一個月就要進牛棚，讓自己投球數拉高，力求春聯首戰就繳出好表現。

在投入中職選秀前的這半年選擇加入業餘球隊安永鮮物，陳冠宇走了與過去歸國球員不同的路，也是因為安永鮮物斥資千萬打造運動訓練機制及室內棒壘球練習場，並從日本鳥取引進「初動負荷器材」吸引陳冠宇加盟，陳杰成透露在陳冠宇加盟後有更多經紀公司希望讓旅外選手到旗下的XPORTS練習，「只要來訓練一定一視同仁給予最好的訓練，之前也有職業球員到我們這邊買課受訓，樂觀其成這些事發生。」

(中時 )