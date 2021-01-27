彩憶爺奶作伙來圍爐，讓平常不易出門的長輩們，提早過個溫馨的農曆佳節。（中華民國失智者照顧協會提供／陳世宗台中傳真）

溫馨的農曆春節將屆，社團法人中華民國失智者照顧協會在嚴謹防疫措施下，27日在迎光智社福館辦理「彩憶爺奶作伙來圍爐」活動；邀請協會3個據點長輩與家屬共150名，65歲以上亞健康、失智症及獨居長者一起圍爐。讓因失智平常不易出門的長輩們，提早過個溫馨的佳節。

中華民國失智者照顧協會秘書長陳淑圓說，圍爐活動除讓家屬清楚協會在社區關懷照顧據點，暨C級巷弄站及失智據點服務內涵外，希望透過所有民代及鄰里等各界能夠傳達出去，鼓勵長輩每天來走走，不僅可參加課程活動筋骨，還能夠交流聯誼，讓長輩們可每天都歡樂不再孤單。

立委莊競程表示，自己在擔任民意代表前是從事失智相關教學及研究工作，他一直非常重視失智症議題，並承諾不分區域，就是願意為失智症長輩或家庭倡議，研究更多政策幫助失智症長輩，爭取讓失智症家庭能夠有更多受惠與幫助。

市議員邱素貞及國光里長陳雅惠說，很開心協會為南區等失智長輩開辦失智據點，長輩能夠有據點可活動、舒展筋骨，也讓失智長輩家屬可休息是很重要的，她們很期待市區失智長輩只要有需要都可接受服務。

陳淑圓強調，下個月底將再開辦「肌智所」，聘請專業健身教練為失智長輩、家屬及附近的長輩們服務；醫學上證實人體因年齡而老化不可避免，但是肌力卻可透過長期穩定運動與訓練增強，並防止長輩跌倒，降低臥床機會或減少臥床時間。

(中時 )