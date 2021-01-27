美國總統拜登上任後，26日首次與俄羅斯總統普丁通話，並直接向普丁表達對於美國聯邦機構遭大規模駭客攻擊，以及俄羅斯知名的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭下毒等一連串事件的關切。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登與普丁討論一系列兩國事務，包括拜登政府所希望的延長新戰略武器裁減條約（New Start）、俄羅斯對烏克蘭的侵略、美國資訊科技公司SolarWinds旗下網路管理產品遭疑為俄羅斯的駭客利用入侵美國聯邦機構、俄羅斯隊駐阿富汗美軍祭出賞金、莫斯科當局干預美國大選等事務。

莎琪表示，針對俄羅斯軍事行動，拜登也表明美國將堅定地捍衛自身國家利益。CNN指出，從拜登與普丁首次對話的議題來看，顯示從上任政府以來華府與莫斯科之間早已陷入齟齬。拜登先前在大選辯論中指控前總統川普對俄羅斯過於軟弱，根本就是「普丁的魁儡」，而報多位官員表示拜登希望對普丁採取更強硬立場，並已下令行政機構檢視與俄羅斯相關的議題以及可能施加的制裁方案。

不過在核武裁減議題上，拜登比較持開放態度，而普丁也向拜登表示俄羅斯已將將延長新戰略武器裁減條約5年的法案提交國會。New Start預定2月5日到期，其中限制美、俄雙方各自部署的戰略核子彈頭不得超過1550枚。

除了普丁之外，拜登同日也與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、法、德以及英國等領導人討論俄羅斯問題。

普丁曾在去年美國大選結束、川普連任明顯失利並發動一連串訴訟戰時表示，「美俄關係已經沒什麼好破壞的，已經毀了」。不過去年12月14日選舉人投票結果正式出爐，仍由拜登以306張票勝出後，普丁正式祝賀拜登勝選，並準備好與拜登政府接觸合作。

(中時新聞網)