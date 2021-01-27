倫元投顧分析師陳學進表示，台股27日開高震盪收紅，終場上漲42.6點，漲幅0.27％，收在15,701.45點；櫃買指數亦同步上漲1.37點，漲幅0.74％，收在186.74點；三大法人進出方面，外資續賣53.06億元，投信轉賣4.66億元，自營商續賣0.2億元，惟外資法人於台指期賣超606口多單，累計淨空單部位為28,106口，心態呈現謹慎保守。

隨台股農曆年封關倒數計時，加上外資法人反手大舉調節台積電及部分漲多股，使近期加權指數承受極大壓力，外資法人連三日合計大賣逾840億元。雖大盤來到「萬六」關卡附近，確實有修正整理之必要，不過，在多頭架構不變下，投資人須謹記，「整理是為了走更長久的路」，並非代表行情的結束。

此外，台股本次拉回，主要是受消息面利空衝擊，除疫情干擾外，原先市場認為英特爾將擴大委外代工給台積電的預期落空，導致台積電股價面臨沉重賣壓，連帶使得大盤順勢下殺拉回。惟就過往經驗而言，當加權指數遭遇「非經濟性」利空衝擊而壓回時，往往無需太長時間，必然會再上漲上來。

個股方面，本周納入投資組合的鴻準，擔綱鴻海集團搶進電動車領域之要角，目前已完成輕量化關鍵的鋁合金壓鑄技術開發，自手機機殼進軍至車殼，未來營成長可期。

選股方面，目前台股進入「選股不選市」的行情，雖對於部分漲幅已大之個股，並不建議過度追價，惟盤面上仍有許多低基期、低位階、具轉機成長題材的好股票，值得投資人持續留意。

(工商 )