運達投顧分析師洪任浚表示，台股適逢周選擇權結算日，大盤仍維持大幅震盪整理格局，不過，預期這樣的大震盪，將在靠近年關時緩慢縮減，因為在成交量縮減後，同時也將清洗掉許多不穩定的籌碼。下周盤勢恐將稍嫌平淡，卻至關重要，因外資賣的越多，年後就會買的越多，只要選對族群、買對價位，台股「萬六」將不會是高點。

即使外資休息，內資卻未撤出，資金轉向車用電子布局，尤其是特斯拉概念股，股價27日表現亮眼。其中，車用線材貿聯-KY，股價於盤中大漲創下新高；連接器乙盛-KY亦強勢亮燈漲停；凡甲維持平盤整理；和大盤中近逼漲停；切入特斯拉超音波雷達與鏡頭解決方案的同致，則是連拉兩根漲停板。

個股方面，本周納入投資組合的車王電，電動巴士陸續交車，開拓其三電系統外銷，成長動能強，股價經量縮整理後，籌碼相對穩定。

選股方面，車用題材陸續反映其應有價值，車王電率先開發電動巴士，亦積極開發智能、儲能業務。子公司華德動能，電動巴士陸續交貨下，大幅挹注營業收入，3月底前於深坑將建置一座示範充電場，一旦取得訂單，對於電動巴士的銷售將有巨大成長力道。股價在產業成長性激勵下，再度攻上漲停價位，創下於六年來新高，三日漲幅高達16％，明顯的強於大盤走勢。

(工商 )