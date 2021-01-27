新冠疫情緊繃，加上部立桃園醫院發生院內感染事件，中央流行疫情指揮中心規定各醫療院所調整門禁及人員管制措施，台北榮總也發出通知，即日起全面停止開放探病至2月9日，住院病人之陪病者仍為1名，其他措施均依中央流行疫情指揮中心相關規定辦理。

台北榮總指出，疫情期間如非必要，民眾應儘量避免不必要的陪病或探病，以視訊或電話方式替代實地探視。台北榮總除了即日起全面停止探病之外，對於以下醫療需求，則另有規定：

(一)病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。

(二)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。

(三)其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

台北榮總誠摯呼籲，若仍有實地探視需要，請先洽護理站並取得「醫療授權碼」後，再依循院方相關管理規定申請探病。全面停止探病的規定自即日起到2月9日，請民眾留意。

(中時新聞網)