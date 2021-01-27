台東縣各農、漁會去年金融業績表現亮眼，存款成長率平均增加7.37％，部分農會放款率甚至出現負成長，觀光與農業是台東二大經濟命脈，疫情影響，旅遊型態改變，台東成為國旅首選，也進而帶動農業發展，農民口袋賺飽飽。

根據統計，去年台東縣各農漁會存款成長率平均增加7.37％，其中池上鄉農會增加15.27％居冠，長濱鄉農會8.44％、台東地區農會8.13％分居第2、3名，池上及鹿野地區農會的放款率甚至出現負成長。

台東縣府農業處表示，全縣8個農會去年存款總額達276億7千多萬元，較前年增加近20億元，其中，池上鄉農會不只存款成長率增加，放款還出現1.13％負成長，放款部等不到人來借錢，據該農會統計，去年營業總額近8億元，創歷史新高，這也印證了縣長饒慶鈴上任之初提出的「農業創富」政策。

台東地區農會總幹事李建通表示，農業與觀光是台東2大經濟命脈，受疫情影響，去年國旅爆增、旅遊型態改變，台東又是類出國首選，觀光發展也帶動農產品銷售，農民存款增加，表示大家都有賺到錢。

池上鄉農會祕書黃榮欄說，池上以稻米為主要產業，可能疫情因禍得福，大家都在家裡吃飯，不出國把錢存下來，加上池上米穀價上揚，農民收入自然就增加。

饒慶鈴表示，揮別鼠年即將邁向幸福牛年，希望大家一起來分享台東的慢經濟生活，體驗最棒的好山好水。

(中時 )