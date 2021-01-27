本土疫情日趨嚴峻，苗栗縣政府27日獲台灣綜合研究院與威欣利實業公司，捐贈4萬片醫用口罩提供縣內國中小學生和第一線防疫人員使用，讓防疫措施滴水不漏。

財團法人台灣綜合研究院的創辦人劉泰英為苗栗卓蘭人，攜手威欣利實業董事長陳怡利，共同捐贈成人口罩1萬2000片及兒童口罩2萬8000片。27日苗栗縣長徐耀昌代表受贈，並頒發感謝狀致謝。

陳怡利表示，得知苗栗對防疫物資需求，經由台綜院創辦人劉泰英牽線下，樂意將公司生產最高等級的醫用口罩捐贈給苗栗縣，加強守護國家未來主人翁的健康，由於本身是口罩國家隊，希望藉此把過去1年生產優質醫用口罩的成果和苗栗分享，把愛一直傳承下去。

徐耀昌感謝台綜院與威欣利熱心公益且實質贊助最優質的醫用口罩，他表示，口罩將配發各國民中小學及衛生單位防疫用途，行政部門做好防疫本來就責無旁貸，然熱心企業挹注物資，則可協助苗栗防疫措施更加嚴謹有效。

劉泰英也指出，捐贈防疫物資是企業善盡社會責任的一部分，相信在防疫穩固基礎下，全縣的經濟、教育、醫療衛生各方面發展，仍能提升水平。

(中時 )