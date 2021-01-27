中保科技集團旗下的中保防災科技與台灣團隊ZINIZ合作，獨家總代理推出「中保時尚滅火器」，體積只有傳統滅火器的1／7，0.8公斤的重量，不會造成負擔，加上精巧時尚的外觀設計，堪稱史上最美滅火器，就像是藝術品，無論擺在客廳、臥房、廚房都不佔空間，方便隨時取用，上市至今已熱銷8000具，全年銷售目標10萬具。

你家有滅火器嗎？不少民眾認為住家大樓樓梯間有滅火器就夠了，加上傳統乾粉滅火器體積大佔空間，沒必要在家裡放滅火器破壞美感，卻忽略了火災一旦發生，手忙腳亂到處找滅火器會錯失滅火黃金30秒時機，恐怕釀成更大安全意外！

中保防災科技總經理胡志強說，根據統計，80％的住家沒有滅火器，加上大部分的人都不知道怎麼使用滅火器，一但遇到火災事故，光是找滅火器救會耗費不少時間，往往錯失滅火的黃金30秒，找到距離最近的滅火器並正確使用。

傳統乾粉滅火器是藉由粉末阻隔氧氣助燃，一但乾粉消散後，燃燒物一接觸到氧氣，火勢便有高機率復燃。中保時尚滅火器不但擁有瞬速滅火、更具備確保火勢不復燃的獨門祕方，可快速滲透，使可燃物化學質變，有效降低溫度。更不會像傳統滅火器，使用後得收拾殘局。

胡志強補充，大部分的民眾面對火災，驚慌之餘很難冷靜思考眼前的是哪種類型火災，適不適合澆水處理，而「中保時尚滅火器」有通用版與車用版，不需要分辨火災類型都能順利滅火。通用版主要用來撲滅普通、電氣、油鍋類火災，有迷幻黑、純淨白、法拉利紅三色可選擇；車用版則專攻汽油火災，也適用於普通、電氣火災，瓶身顏色為太空灰，只要依照空間使用對的滅火器，就能把火勢撲滅，殘留的泡沫一抹就乾淨，很容易清理。

胡志強說，過往消費者擔心車內溫度太高，不敢在車內放滅火器，而「中保時尚滅火器」通過CNS10978國家標準消防測試，SGS耐攝氏90度高溫、耐腐蝕測試，由台灣研發的新型藥劑，無毒、無重金屬、無粉塵，通過歐盟209項無毒無重金屬檢測，可回收拆解，擺在車內不用擔心高溫。

中保時尚滅火器一改過往乾粉滅火器有粉塵、不好清理、甚至可能悶燒的缺點，就算是油鍋起火也能輕鬆解決，且清理簡單，時尚的外型讓顧客愛不釋手，主要客群除了住家、公司行號與車用族群，時尚精品禮盒也很適合年節送禮，或是車商交車禮、建商交屋禮，讓居家與愛車都多一層安全保障。

(中時 )