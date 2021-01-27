美國新科總統拜登將暫停在美國境內，包括土地和水域的石油、天然氣的鑽探與土地租賃，因為新政府將要迅速採取行動，以應對氣候變化問題。環保團體當然對這項政策表達支持，不過石油業者就很不高興，表示會造成上千人失業。

美聯社報導，2名瞭解拜登政策的不具名人士說，政策將在近期宣布，不過計劃還在修改，一些政策細節仍在微調。

拜登早在競選期間，就說過當選之後就要停止石油業者對國有土地的鑽探許可，因為石油和天然氣對環境和氣候有不良影響，因此現在的政策與宣示都算兌現競選承諾。

環保團體相當欣慰拜登的舉措，認為這是減緩氣候變化所必須採取的行動。環保組織「生物多樣性中心」執行主任基蘭·薩克林(Kierán Suckling)說：「化石燃料行業對地球造成了巨大破壞，從鑽探時期就開始了。政府早該將破壞環境的水壓裂頁岩氣給永久結束。」

相對的，石油工業團體對此表示震驚，他們稱拜登在就職的第一天，就已經中止了美國與加拿大的「拱心石XL」(Keystone XL)輸油管道，當時就引起加拿大方面的不滿，同時也結束了數千個工作機會。

奧克拉荷馬州石油聯盟主席布魯克·西蒙斯（Brook Simmons）說：「這恐怕只是開始，未來情況會變得更糟。我要提醒政府，物理、化學和供需定律仍然有效。一但石油和天然氣價格上漲，物價與燃料成本也都上漲，對經濟必然是衝擊。」

代表西方各州石油和天然氣鑽探商的「西方能源聯盟」主席凱瑟琳·絲克瑪（Kathleen Sgamma）說，石油行業會採用法律戰，將在法庭上質疑該行政命令是否有效。

她說：「勝負還沒確定，目前左派環保主義者在白宮掌握政策，但是地方可不一定。在猶他州、懷俄明州和北達科他州，拜登都輸給了前總統川普。」

拜登可能會建立一個白宮環境司法辦公室，處理空氣污染、水污染和工業廢料受害者的上訪。他還表示會制定具有科學意見的聯邦環法規，並宣布將會參加4月22日的「世界地球日」，今年地球日峰會由美國主持。

美國地質調查局表示，美國開採的的石油和天然氣，約占美國年銷耗量的四分之一，相當年每年產生5億公噸的溫室氣體。

不過，拜登的行政命令只對聯邦土地有效，私人土地的探油就無法阻止，新墨西哥州商會會長羅布·布萊克（Rob Black）表示，暫停租賃不會減少人們對石油的需求，只是把產油區從聯邦土地轉移到新墨西哥州和德州的私人土地裡。這2州是美國的產油大州，而德州只有2％的土地是聯邦政府控制的，至於新墨西哥州也只有三分之一的土地是聯邦的。

拜登政府已承諾投入數十億美元，以幫助美國擺脫石油、天然氣和煤炭等化石燃料，拜登表示，美國要往清潔能源轉型。

(中時新聞網)