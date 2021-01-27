喜迎金牛年的到來，麗寶樂園渡假區農曆春節期間（2/12-2/16）推出一系列活動與優惠案，搶攻國旅商機！其中，麗寶樂園推出全新「超視覺魔幻秀」表演，12歲以下兒童下午1點前購票入園（搭配1名大人購買全票），每位小朋友送500元現金消費券。

此外，生肖屬牛可享密室逃脫免費體驗、麗寶國際賽車場送限量提袋，麗寶福容大飯店推出財神帽DIY、手寫春聯等活動，麗寶Outlet則推出行李箱福袋，讓民眾春節試手氣！

麗寶樂園表示，2/12-2/16推出加碼活動，凡12歲以下兒童下午1點前購票入園（搭配1名大人購買全票），即贈500元現金消費券；除購票享優惠，還可看全新強檔表演「超視覺魔幻秀」，不但有國際級大師打造的大型魔術道具，搭配豐富聲光、舞蹈、特技等元素呈現世界唯一跨界魔術劇場，即日起官網購買超視覺魔幻秀套票，還能享劇場VIP席次；探索世界更有魔幻花車遊行、劇場表演、街頭魔術、夜間秀與璀璨的高空煙火天天放。

密室逃脫即日起到3/31推出「奔放密室」優惠，出示身分證明文件，凡生肖屬牛及可免費玩密室逃脫一場，同行者還可享450元優惠價（至多4人）；麗寶國際賽車場則推出屬牛或金牛座的遊客，憑當日卡丁車發票，並按讚追蹤官方臉書，即贈限量賽車提袋。

此外，麗寶福容大飯店2/10-2/16推出「麗寶假期-牛轉乾坤迎新年 春節住房專案」兩天一夜8,999元起，專案內容包含田園西餐廳早餐、晚餐、同樂券、樂園雙日門票、天空之夢搭乘券；春節期間還有房客專屬活動，包含財神帽DIY、市集活動、手寫春聯等。

麗寶賽車主題旅店2/10-2/16同步推出「麗寶賽車駕期-新春極速傳奇」，一泊一食4,999元起，含能量早餐，在房間內感受G2賽道盡在眼前的壯景。

麗寶Outlet Mall將在大年初一舉辦福袋抽獎活動，玉山麗寶聯名卡友優惠價988元（非卡友售價1,088元），開店限定100個，市值2,500元的耀眼寶藍色的20吋行李箱，裝入牛年限定款口罩，再隨機放入星巴克鐘樓馬克杯、水豚君系列商品、Ma Tsu Mi聯名野餐墊，幸運兒還有機會抱走Switch、TESCOM 吹風機、姬龍雪手錶、萬元購物金等超值好禮。

(工商 )