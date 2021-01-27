台股新年元月犇牛行情，熱錢持續擁簇，適逢春節期間，新光金控旗下元富證券推出「金牛迎春刮千萬 元富開戶享好禮」活動，符合指定條件即享台彩刮刮樂、7-11電子即享券，或熱門投信基金手續費率3折等優惠。此外，元富更精心設計「樂透紅包袋」十萬個，由各分公司提供彩券行使用，為民眾博個好彩頭，助大家新春開運旺旺來。

即日起至2021/3/31，凡透過「元富線上開戶Go」完成開立元富證券帳戶，即可獲得7-11電子即享券100元；開戶當月（含）起算3個月內累積電子交易滿5萬，再享7-11電子即享券100元；符合新戶條件者，活動期間帳戶累計證券成交金額每達新台幣100萬元，可得價值1,000元之台彩刮刮樂；符合靜止戶條件者，活動期間帳戶累計證券成交金額達100萬元，可得價值500元之台彩刮刮樂。

此外新光銀行特別針對元富證券客戶好康再加碼，凡透過新光銀行「OU戶戶通數位證券帳戶」核身綁定證券交割戶，再享新光銀行獎勵金100元，讓客戶在投資股市之餘，還能另享一筆新春紅包財。

新春理財不煩惱，元富提供完整線上服務。只需下載『元富線上開戶GO』 APP，逐步完成四步驟：「資料上傳、身份認證、憑證申請、文件簽署」，經審核通過後，即成功開戶。

元富證券更與新光銀行合作，開戶只要透過新光銀行一般存款戶或全新改版【OU戶戶通數位證券帳戶】，一鍵就能完成核身暨綁定證券交割帳戶，速度更加方便與快速。元富鼓勵投資人善用線上平台功能，輕鬆理財，樂享金牛新春紅包財。

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