聯發科(2454)三大產品線，行動運算平台、成長型、成熟型產品等在2021年持續樂觀，看好今年全球5G手機出貨量約為去年的2.5倍，且毫米波產品也將在今年送樣，明年開始貢獻營收，另外，聯發科也已開始在WiFi 7技術投資。

執行長蔡力行表示，聯發科行動運算平台去年第四季營收佔比45%~50%，受惠5G手機在主流市場的採用率提升，行動運算平台營收成長相當強勁，相較2019年成長超過80%，2020年聯發科推出完整的5G產品組合，與各大Android智慧手機品牌都有5G的合作，2020年聯發科在可服務市場(SAM)的5G市占率已超過40%，今年以持續增加市占率為目標。

蔡力行表示，2021年將是快速升級5G的第二年，預估全球5G手機出貨量將超過5億支，約為去年出貨量的2.5倍，在高階產品上，天璣1200被多個客戶採用，終端產品將在第一季底上市。天璣800與700系列在中階與大眾市場將持續強勁放量。此外，聯發科與全球運營商及客戶緊密合作，今年可望有更多聯發科技5G解決方案進入美國、日本及歐洲等區域；數據晶片方面，搭載聯發科5G數據晶片的筆記型電腦預計將在第二季上市，預期更多筆記型電腦和新應用如與國際運營商合作的CPE，將在今年下半年陸續推出，另外，毫米波數據晶片與整合型晶片如期將於今年送樣，並於2022年開始營收貢獻。

另外，聯發科也看好Chromebook是另一個快速成長的市場，預計今年Chromebook量將成長60%，聯發科是ARM架構Chromebook的領導廠商，有信心中長期能增加市佔率。

蔡力行表示，聯發科成長型產品，主要是物聯網、電源管理、客製化晶片，去年第四季營收佔比為29%~33%，成長型產品去年第四季表現優於公司平均，相較2019年成長超過40%，其中WiFi和電源管理的季營收更創下歷史新高，聯發科WiFi 6解決方案被全球多家筆記型電腦與Chromebook品牌採用，第一個搭載聯發科WiFi 6晶片的高階電競筆電將於今年第一季發售，未來會有更多產品陸續問世，不僅如此，聯發科已開始WiFi 7技術投資，為未來的發展做好準備。

另外，ASIC(客製化晶片)方面，聯發科今年將有數個客製化晶片專案進入量產，遊戲機產品熱銷，將在產品週期內持續注入營收動能，同時，數個企業級與消費型客製化晶片的新專案也在進行當中，預計將成為未來幾年的營收貢獻來源。

聯發科成熟型產品為智慧家庭及其他產品方面，主要是電視與其它傳統消費性電子，去年第四季整體營收佔比約21%~26%，營收貢獻受限於產能，數位電視每年的市場需求量相對穩定，展望2021年，聯發科很有信心維持全球領導廠商地位，持續在不同價格帶提供具競爭力產品並提升市占率。

(時報資訊)