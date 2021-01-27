太陽能廠商聯合再生(3576)今舉行法說會，2020年全年累計合併營收為126.8億元，雖然較前一年下滑約30%，但以去年營收來看，聯合再生仍是國內太陽能產業龍頭。聯合再生的產品項目包括:矽片、太陽能電池片、太陽能組件、太陽能電站系統開發、建構與運營、家用及大型商轉儲能系統等。

看好台灣太陽能內需市場，經濟部預計2021年國內可達到8.75GW太陽能累計裝置量，等於今年新裝置量可達2.2GW以上，聯合再生身為龍頭、市占率約50%水準，將評估擴充產能至1.2-1.3GW的水準，並考慮直接切入M10的大尺寸電池。

聯合再生的太陽能電池，是首間台灣廠商研發P型PERC雙面電池及N型HJT電池cell。生產的三種太陽能電池:Mono PERC,BiFi (Bifacial),N-type NHJT。

至於模組方面，聯合再生目前自身以及委外代工合作夥伴加計，太陽能模組的產能約800MW，預計將會在台南廠再擴至1.2-1.3GW的水準。

電站方面，有美國專案，英國專案，中東專案，和台灣專案等，聯合再生運營模式是在電站建置完成後，處分非自營電站將資金轉入自營電站，帶來穩定的現金流。聯合再生去年自營的電廠約為20MW，目前已標到約30MW的公標案，會陸續興建，包括市政府的停車廠、宜蘭縣已封閉垃圾掩埋廠等太陽能屋頂標案，未來自營的電廠將會達50MW以上。

另外，聯合再生也積極跨入儲能領域，推出URE系列儲能產品，可應用在包括工業級貨櫃、家用型、攜帶型以及模組化設計的電池組，看好未來太陽能發展更為全面下，為平衡尖峰以及離峰的用電需求，儲能產品將會是未來的大趨勢。

(時報資訊)