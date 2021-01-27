全球車市復甦，且車用電子滲透率提升，帶動車用導線架及車用二極體供不應求，受惠於訂單湧入，導線架廠—順德(2351)、界霖(5285)及二極體廠—德微(3675)第1季營運可望淡季不淡。

中美貿易戰自2018年開打，全球車市受衝擊逐步疲軟，而2020年新冠肺炎疫情導致各國封城封國，更讓全球車市急凍，連帶主要模組廠的備貨動能明顯不足，不過，隨著各國經濟活動自去年下半年逐漸恢復，全球車市需求快速回溫，TrendForce預估，2021年全球汽車市場復甦，整車銷售量將自去年的7700萬輛回升至8400萬輛，同時汽車在自動化、智慧化和電動化發展下，對於各種半導體元件的用量將大幅上升，然先前因車市需求疲軟導致車廠備貨量偏低，長短料的現象已嚴重影響車廠稼動率與終端整車出貨。

近期IC供應鏈的缺貨現象，已逐步蔓延到工控與車載市場(Industrial & Automotive)，過往車用半導體市場主要以IDM或Fab-lite生產為主，如：恩智浦(NXP)、英飛凌(Infineon)、意法半導體(STMicro)、瑞薩(Renesas)、安森美(On Semiconductor)、博通(Broadcom)、德州儀器(TI)等；由於車用IC一般需要高溫高壓的操作環境，以及較長的產品生命週期，故需要高度要求其產品可靠度(Reliability)與長期供貨(Longevity)等特性，因此通常並不輕易地轉換產線與供應鏈。

車用市場需求強勁，也讓深耕車用導線架的順德與界霖，以及二極體廠—德微業績自去年第4季快速攀升，3家公司目前訂單滿載，在訂單強勁下，順德、界霖及德微今年第1季營運淡季不淡，有機會不低於去年第4季。

(時報資訊)