1隻台灣黑熊去年12月在台東縣海端鄉崁頂村誤中陷阱，送往屏科大屏科大野生動物收容中心驗傷發現曾中3槍，經過救治後，復原情況良好，已胖了近9公斤，中心人員還發現崁頂黑熊最愛牠的麻布袋，幾乎形影不離。

台東林管處表示，去年12月10日崁頂部落族人發現黑熊受困陷阱，於第一時間通報保育主管機關，經屏科大收容中心檢查，發現有3處槍傷，所幸未傷及要害，但是右前肢傷口因潰爛壞死，已逕行截除右前掌並進行縫合；經判定為約1.5-2歲齡的公熊，仍屬年輕成長中個體。

台東林管處說明，崁頂黑熊在屏東科技大學野生動物收容中心接受醫療及照養，體重從46.5公斤增加到55.4公斤，復原速度快，截肢傷口及骨骼癒合情形均佳，後續將進行適度的節食，避免體重造成傷肢過大的負荷，並視復原進程評估移至較大籠舍，觀察其活動能力及行為，作為判斷後續是否適合野放的參考；

有趣的是，崁頂黑熊似乎戀上麻布袋，不是窩在麻布袋上休息，就是咬麻布袋嬉戲，每天袋不離身。

台東林管處26日晚特別公開表揚及致贈感謝狀給熱心通報救傷的族人周瑞金、陳宏明，感謝他們對野生動物保育的貢獻，其中陳宏明自去年迄今已通報3次，可說是野生動物救援尖兵。

(中時 )