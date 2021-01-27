今年2月原本有4489個境外生要到台灣就學，教育部長潘文忠今表示，由於疫情因素，中央流行疫情指揮中心尚未核准境外生入境方案，如果他們趕不上2月底開學，可先以具彈性的「安心就學」方案在境外透過遠距學習，等台灣疫情減緩了，就會讓他們進來。

潘文忠說，去年8月後，已有約2萬名境外生進到台灣來就學，不過去年底時，因為國際疫情嚴峻，指揮中心要求教育部重新檢視境外生入境的作業程序，經過調整後，境外生登機前需檢附3天內核酸鹼測陰性證明，入境後，除了檢疫14天，還要加7天自我健康管理。

潘文忠表示，教育部已將境外生入境的新方案呈報給指揮中心，不過最近因為出現本土個案，指揮中心尚未核准。主要原因是，現在正值農曆春節前夕，返台人數眾多，指揮中心考量到檢疫能量，因此尚未核准境外生入境的方案。

不過潘文忠進一步指出，教育部讓境外生入境的態度是一致的，只要國內疫情減緩，就會讓他們申請入境。教育部也提醒國內大學，要跟境外生保持密切聯繫，如果他們在2月底開學前仍進不來，就依照「安心就學」方案讓他們暫時在境外學習，包括學籍、註冊及選修課的權益都可以確保。之後，一旦他們可以入境了，學習就能銜接，不會中斷。

國內中小學則預計在2月18日開學，有可能跟去年一樣延後2周開學嗎？潘文忠說，一切要視疫情而定。

(中時 )