美國前總統川普完全不信氣候變遷，認為這是騙局，甚至退出巴黎氣候公約。但根據聯合國進行的史上最大氣候議題民調，3分之2受訪者都認為，全球的確陷入氣候緊急狀態。

聯合國開發計畫署（UNDP）進行的這項氣候民調，共調查50國120萬人，範圍史無前例。結果顯示，全球民眾都支持對政治人物發出明確訊息，要求他們儘速採取必要行動。

根據民調，較年輕的族群對氣候變遷愈憂心，14至18歲青少年中有近七成、也就是69％認為，當前面臨氣候緊急情況；其中又有超過60％同意，此議題存在嚴重世代分歧。

在化石燃料（如煤、石油、天然氣）為主要溫室氣體排放主要來源的國家當中，反倒有過半民眾支持使用可再生能源。其中美國希望採用綠能的比重達65％，澳洲76％，俄羅斯則為51％。

而在部分因人為毀林，引發溫室氣體排放大幅升高的國家，民眾也支持採取保護森林措施，其中巴西支持度60％，印尼57％。

(中時 )