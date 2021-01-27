南投縣農會今年依生肖製作的「牛轉錢坤」吉祥物伴手禮盒。（廖志晃攝）

農曆春節將至，南投縣農會推出「牛轉錢坤」吉祥物伴手禮盒，內含5種口味的Q梅，立體造型的禮盒，還可當元宵節提燈；民眾攜帶歷年依生肖製作的伴手禮盒「回娘家」，還可兌換縣農會提貨券回饋優惠。

南投縣農會總幹事曾明瑞表示，縣農會每年春節依生肖製作吉祥物禮盒，迄今已經14年，今年「牛轉錢坤」伴手禮盒，包括鳳梨梅、洛神梅、茶香梅、紫蘇梅及古味梅等5種口味，堪稱五味俱全。

曾明瑞指出，Q梅使用南投縣生產的青梅，縣農會為醃製青梅，還興建梅子日曬屋，確保衛生沒有灰塵，安全又健康；目前推出1萬盒已被搶購一空，預計到春節過年可達到出售2萬盒的目標。

曾明瑞表示，因應春節回饋消費者，舉辦「吉祥物回娘家」活動，即日起至2月20日，集滿縣農會歷年製作3個不同的禮盒，贈送100元南投縣農會提貨券3張，集滿6個不同禮盒贈送6000元提貨券，集滿12生肖「一輪12個」即贈2萬元提貨券。

南投縣農會祕書吳連俊表示，縣農會研發的Ｑ梅不太酸也不會太甜，爽口好滋味讓人欲罷不能；每年依生肖製作的伴手禮盒，因為造型可愛逗趣，送禮自用兩相宜，深受消費者喜愛。即日起到2月16日，縣農會推出購物「滿千送百」優惠。

(中時 )