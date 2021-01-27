Netflix好台新春特別節目 阿堯導演口白版預告。（Netflix提供）

Netflix登台五週年，首次推「好台新春特別節目」，以貼近台灣觀眾追劇體驗的「轟趴」形式創意發佈節目預告，節目集結電影《孤味》陳淑芳、謝盈萱、徐若瑄、孫可芳；《刻在你心底的名字》陳昊森、曾敬樺、邵奕玫；《返校》影集李玲葦、韓寧、姚淳耀、黃冠智等星光齊聚，提早與觀眾拜年。

「Netflix好台新春特別節目」首發預告便邀請到重量級金馬導演黃信堯，親自錄製影片口白，經典重現夯片《同學麥娜絲》、《大佛普拉斯》正港「啊堯」口白，娓娓道來大街小巷的民眾透過各式裝置在追Netflix精彩台灣影劇作品的爆笑情節，更以一句「Netflix好台、台片正精彩！」點出過往一年台灣影視的百花齊放。

謝盈萱與徐若瑄組「瑄萱隊」展現廚藝。（Netflix提供）

在「Netflix好台新春特別節目」中，金馬影后陳淑芳率領電影《孤味》三位女兒謝盈萱、徐若瑄、孫可芳組隊挑戰炸花式蝦捲，陳淑芳與小女兒孫可芳組「芳芳隊」，謝盈萱與徐若瑄則組「瑄萱隊」PK廚藝，爭奪「孤味廚后」殊榮，過程爆笑。而《刻在你心底的名字》兩位爆紅男神陳昊森、曾敬驊則回到校園重修「戀愛學分」，2人分別透過秀樂器、寫紙條等方式瘋狂放閃，修成正果，撫平網友在電影裡的缺憾。《返校》影集女主角李玲葦、韓寧及金鐘視帝姚淳耀、黃冠智進行不可思議的返校日，只見眾人玩起筆仙，一個個嚇得雞皮疙瘩冷汗直流。此系列節目將自1月28 日起於Netflix台灣官方粉專與IG 陸續推出《孤味》、《刻在你心底的名字》以及《返校》篇特別節目。

「Netflix好台新春特別節目」的「不可思議返校日」。（Netflix提供）

「Netflix好台新春特別節目」的「維特音樂學院」。（Netflix提供）

Netflix也助攻台灣影視走出國門，曾在第56屆金馬獎囊括6項大獎的《陽光普照》透過Netflix全球宣傳，近期奪得休士頓影評人協會（HFCS）2021年最佳外語片，向奧斯卡殿堂再邁進一步！《刻在你心底的名字》獲美國時代雜誌 (TIME)、紐約時報大力讚賞與深度報導，《返校》也獲美國權威媒體 Inverse 評為「今年最被低估的恐怖類作品」極高評價。新春期間《孤味》（2／5上線）、《刻在你心底的名字》、《同學麥娜絲》以及《返校》影集等精彩節目已陸續在Netflix上獨家播映。

(中時 )