國人追求高CP值保單，醫療險再變型。壽險業近期紛紛推出新款住院醫療險，訴求帳戶3千倍到5千倍保障，若不幸身故退回年應繳保費，即身故保本，若身體健康無理賠，還有每年年應繳保費總額0.8～1.3％的無理賠回饋金，等於保戶同時擁有住院日額帳戶、身故保本、健康時年年還本的三大功能。

國泰人壽27日宣布推出可10年或20年繳費的揪安心住院醫療終身保險，且只有一種保額，就是日額1千元，但只要住院就是給付二倍日額，住院手術每次5千元，門診手術未住院也有2千元，醫療帳戶最高給付5,000倍，即500萬元。

若當年度沒有申請理賠，即有應繳保費總額的1％，作為無理賠回饋金，繳費期滿時，一年回饋金可以上萬元，若不幸身故，受益人領回總應繳保費，不必扣除中間領取的醫療保險金或回饋金。由於繳費時間拉長到20年，訴求普羅大眾都買得起、存得起的保單。

國壽表示，這款保單之前多是給高資產族群，作為醫療帳戶、平時還本、及身故傳承三功能的規畫，且各家公司多為10年期繳費，一年保費大多在20～30萬元之間，日額固定在3千元或5千元，醫療帳戶最高給付2,500萬元，而無理賠還本率是0.8～1.3％，買氣逐步升溫中。

有類似保單的即是南山人壽的樂活滿點、國泰人壽的鑫安心、中國人壽的加倍守護、台灣人壽的益保3享。

雖然保障內容還是有些差異，但都是10年繳費，都是醫療帳戶最高2,500萬元，都有無理賠回饋金，且身故都是退還總應繳保費，不必扣除已領取的醫療保險金或回饋金。

等於身故或99歲左右祝壽金都是退還總應繳保費（不扣掉保費折扣），即比保戶實際繳的保費多一點，相當於身故保本；若期間有住院或無理賠回饋，都是「多賺」的，還本率0.8~1.3％，高於新台幣定存，先前主要在銀行通路銷售。

假設表定年應繳保費30萬元，但保戶實際可能繳29.6萬元左右，10年下來共繳296萬元，每次住院就日額5千元，若有手術就再給1.5萬元，若是門診手術無住院給付3千元，醫療帳戶最高給付2,500萬元，繳費期滿時，若當年無理賠紀錄，則一年可回饋約3.9萬元（假設回饋率1.3），身故則是返還300萬元。

(工商 )