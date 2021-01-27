疫情期間不忘鼓勵學術發展！台大與媚登峯集團董事長莊雅清26日舉行捐贈獎學金簽約儀式，並共同簽署未來4年捐贈台大獎學金與產學合作意願書。莊雅清將捐贈台大100萬元設置「莊雅清女士國際學院獎學金」，以及每年100萬元共4年的「媚登峯健康事業學生獎助金」，台大校長管中閔代表校方頒發致謝獎牌，感謝莊雅清對台大的貢獻。

莊雅清白手起家打造媚登峯集團，她並認為國際視野與專注事業是成功的重要秘訣，並經常鼓勵青年學子培養國際觀。此次「莊雅清女士國際學院獎學金」是鼓勵國外優秀人才來台大就讀。

莊雅清並代表長春藤全球健康生物科技股份有限公司，與台大簽署捐贈暨產學合作意願書，設置「媚登峯健康事業學生獎助金」，今年起到2024年共4年，提供每年醫學院及公衛學院碩士生各2名、其他相關領域的學院碩士1名，每名20萬元獎助金。受獎學生將有至媚登峯集團支薪實習的機會。

台大並與媚登峯集團規畫產學合作，包括醫學院、公衛學院、生物資源暨農學院、生命科學院相關科系等，每個產學合作計畫以3年為1期，由媚登峯集團提供每年100萬到150萬經費，與台大在醫療管理、健康、生物科技等領域技術研發及產學合作。

(旺報 )