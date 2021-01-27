前旅日投手陳冠宇返台發展，選擇在投入中職選秀前先加盟崇越科技旗下業餘球隊安永鮮物，陳冠宇透露這半年僅會在春季聯賽出賽，因此相當重視比賽，不過6月底暫定有6搶1奧運資格賽，陳冠宇是否再披中華隊戰袍？他表示會再跟球隊商量，全越運動事業總經理陳杰成則表達支持。

陳冠宇加盟安永鮮物，預計2月初投入訓練，全力備戰3月23日開打的春季聯賽，將以先發投手身分登板，陳冠宇旅日10年因疫情及家人等因素歸國，他自己也相當期待能再次於台灣出賽，「非常希望表現最好的一面給球迷看，過去雖然偶爾會回來打國際賽，但很少在台灣長期待著，這樣單純過日子、過年也是我很期待的日子。」

由於只跟安永鮮物簽下半年短約，因此陳冠宇這段期間只會比春季聯賽，「只能打一個比賽就要選秀，這比賽我會用百分百實力幫助球隊、幫助自己走向更好的未來。」

6搶1奧運資格賽預計6月16日將在台灣進行，陳冠宇前年在世界12強賽繳出好表現，出賽5場無自責分，6搶1預計也會是中華隊目標名單之一，對此陳冠宇表示會再與球隊商量，「春聯投完隔2個月就是6搶1、中職賽季，直接銜接到6月底也是一個測試自己很好的機會。」

在一旁的全越運動事業總經理陳杰成則表達樂觀其成，「支持球員往更高層級挑戰。」而安永鮮物總教練吳思賢是亞錦賽及U23中華隊總教練，代表假如陳冠宇被徵召打6搶1，球團將有高意願放行。

(中時 )