為融入客家文化，遊戲區洗腳處牆面也加入客家局吉祥物阿弟阿妹的馬賽克拼貼。（黃婉婷攝）

桃園市政府客家事務局2018年底推動參與式預算，重新規畫客家文化館後方的階梯看台，邀集鄉親提供意見，並舉辦工作坊、方案票選，斥資500萬打造龍潭特色沙坑公園，設置大坡面溜梯、高低木階梯及配有創意遊具的大沙坑，工程近期進入驗收階段，預計2月正式開園。

客家代理局長戴興達表示，階梯看台原為小型表演空間，由於缺乏遮蔭，加上周邊地坪為石板鋪面，不利輪椅族通行，利用度極低。邀集周邊富林、佳安及建林里居民與龍潭親子建設推廣聯盟集思廣益後，決議朝向無障礙步道與沙坑公園方向更新，經費由客委會、市府共同出資，工程於去年9月開工，現已竣工。

戴興達指出，公園總面積約為1.4公頃，規畫一處大型滑梯，馬鞍狀波浪踏板、高低木階梯緊鄰在旁，沙坑遊戲區則設有遮陽板、小型運沙盆，周邊地坪則全改為防滑的PC鋪面，方便嬰兒車、輪椅通過；為使綠地空間融入客家文化，牆面也加入客家局吉祥物阿弟阿妹的馬賽克拼貼，以及狀似聖蹟亭的跳格子設計，饒富趣味。

「有特色也要兼具安全。」龍親盟表示，沙坑兼具觸覺、視覺刺激，孩子既能獨自遊玩，也能團體行動，對激發創造力、訓練統合神經相當有效，龍潭能多一座特色公園是政府美意，期望市府能確保工程品質，別因經費問題忽略設施耐用度，賠上孩子安全。

(中時 )