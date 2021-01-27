國民黨部分中央委員不滿黨中央催繳109年度募款責任額，要繳交給黨中央才算數，發動中常委在中常會提案表達抗議。為避免黨內「對撞」，黨主席江啟臣、祕書長李乾龍中午先與受託的中常委聯誼會祕書長謝坤宏討論後，謝在下午中常會未提案，改成口頭說明要求黨中央「妥善處理」；江啟臣責成李乾龍進一步溝通，李會後受訪表示，去年的募款責任額將「從寬認定」。

因不滿黨中央計算黨公職分攤金時，僅認可繳給黨中央的，不採納地方捐款，有28位中央委員連署提案，昨天送進中央黨部，並委託謝坤宏今天在中常會提案；中央委員昨天也先發表公開信提四點訴求表達不滿。

中央委員的大動作驚動黨中央，今早先發聲明稿，強調責任募款額應建立制度及落實；黨中央也擬出對策，打算就109年的責任額從寬認定。今天中午中常委聯誼餐會，江、李都前往參與，會中就先與謝坤宏溝通，謝因此在下午中常會未提案，改成口頭說明。

謝坤宏在中常會向江啟臣、李乾龍反映中央委員的心聲，要求黨中央務必「妥善處理」，他強調，大家不是不繳錢，而是希望錢要繳得合理，另黨中央也應說清楚中央委員得權責與義務。

中常委李德維、曾文培也提出看法，主張黨公職分攤金不能不管地方，繳給中央或地方的比例應「五五分」或「七三分」；中常委侯彩鳳則認為，目前很多募款進入黨中央，恐被查水表，捐給地方有能對地方有實質幫助。

江啟臣表示，此事會圓融處理，請李乾龍繼續和大家溝通。會後李乾龍受訪說，大家重新再來協調溝通，會尊重地方意見，但黨中央確實很辛苦，今年還有很大資金缺口。

李乾龍指出，109年的募款責任額將「從寬認定」，該繳給中央就給中央，該分給地方就給地方，若中常委在地方有兼職，可考慮其所捐獻的職務捐的部分比例給地方，以照顧到地方。

文傳會主委王育敏會後轉述表示，今天並沒有中常委正式提出攸關黨公職分攤金的提案，但的確有中常委表達捐給候選人的應納入計算；黨中央的立場是，黨公職分攤金規定是在去年中常會上通過，大方向不變，至於處理上的細節，看怎麼調整都有討論空間。

至於有中常委建議訂定黨公職分攤金繳給中央與地方的比例，王育敏說，只要中常委或中央委員有意見，綜合考量後覺得可行，就會納入並按照制度走，盼大家一起協調、達成共識。

(中時 )