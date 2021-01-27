年關將進，中壢區漁會有鑑於桃園疫情升溫，現已要求永安觀光漁市配合基本防疫措施，僅開放前、後門2處進出，餐廳業者也要降低併桌機率，室內消毒更從1月2次改為1天1次。由於漁市生意掉了近6成，不少攤商要求降低租金，中壢區漁會總幹事黃德汶指出，將視疫情情況研擬相關振興、減免方案。

位於桃園市新屋區的永安漁港，每到年節就擠滿了人，採買新鮮漁貨之餘，還會坐下來大啖海鮮全餐，近期受衛生福利部桃園醫院群聚感染影響，全市防疫回到去年的最高標準，不僅關閉大樓側門，只留前後門供民眾出入，一旁還有工作人員協助量測體溫、噴灑酒精，以及宣導配戴口罩。

黃德汶表示，由於漁市內設有多家海鮮餐廳，在不閉店的前提下，要求店家落實桌椅消毒，維持桌與桌之間的社交距離，不讓陌生團客併桌，漁獲攤販也須全程配戴口罩，維持手部整潔，各區也從一個月2次大消毒，改為每日都請清潔人員按時消毒，尤其針對扶手、欄杆及廁所等熱區。

黃德汶感嘆，桃醫事件發生後，漁市生意掉了5、6成，讓原想趁年節大賺一場的店家叫苦連天，紛紛爭取租金調降，漁會目前仍在觀察疫情動向，倘若情況越走下坡，屆時將考慮調降租金，並爭取市府提出振興方案，確保攤販生計不受影響。

(中時 )