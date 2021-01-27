梁舒涵和邱昊奇雨中浪漫擁吻。（三立提供）

三立、華視八點華劇《廢財闖天關》中富二代霸總邱昊奇與平凡水電工梁舒涵的格差戀遭遇重重阻礙，劇中邱昊奇一方面想要守護梁舒涵，一方面是親情與家族事業，進退兩難。梁舒涵沒想到自己竟然愛上富二代，但想要麻雀變鳳凰可沒這麼容易，更何況邱昊奇還有個未婚妻黃甄妮。28日將播出最新劇情，兩人終於突圍各種心魔與難關，確定彼此心意，甜蜜浪漫的在雨中擁吻。梁舒涵表示，沒想到自己接演這麼男性化的角色，竟然還可以有這麼多言小裡的霸總橋段，滿足她想拍偶像劇浪漫橋段的夢想。

「邵牛CP」邱昊奇、梁舒涵的吻戲次數已超越男女主角「廢廢CP」李國毅、李亦捷，兩人吻戲不僅都是「來真的」，還有宛如言情小說的浪漫橋段，梁舒涵表示這是和邱昊奇的第四次吻戲，一次比一次令她臉紅心跳，對她來說要像偶像劇中在雨中擁吻是個肆意妄為但又勇敢的行為，本來一直覺得衣服濕濕冰冰的在雨中擁吻是一件很可怕的事情，但體貼的邱昊奇會幫她找擁吻最好看的角度，那樣的畫面與氛圍十分唯美，和邱昊奇的這一吻，讓她害羞到忘記當天寒流的冰冷，還開玩笑說：「原來浪漫是要付出代價的。」

拍攝雨中吻戲當天正好是遇到寒流，工作人員比邱昊奇、梁舒涵更緊張，因為要被水淋，劇組還在他們身上全貼滿暖暖包，再用保鮮膜包裹全身，梁舒涵說：「工作人員就怕我們冷到，覺得很感動。」相較於寒流的低溫，她笑說比較害怕雨中擁吻時，把自己的鼻涕也一起親進去。梁舒涵透露自己從沒有想過豪門夢，不會設限對方的家庭背景。

這場雨中擁吻戲不但圓了梁舒涵的浪漫偶像劇幻想，也實現了邱昊奇想走進伍迪艾倫的電影情節。他表示雨天和情人一起留下美好回憶是很浪漫的情節，其中伍迪艾倫主演的電影《午夜巴黎》和《雨天紐約》，都有在雨天和情人散步或留下深刻印象的元素，因此雖然當天遇到寒流，但心情很興奮，彷彿走進電影一般，滿滿的感動，他笑說現實生活中沒什麼浪漫的事，因此所有的浪漫事也只能呈現在戲劇中。

(中時 )