桃園疫情逐漸升溫，各機關也紛紛取消尾牙、聚餐等群聚活動，市府宣布自1月25日起至2月9日止，各社福機構除加強空間消毒外，為避免面對面傳染，也同時暫停家屬及訪客探視，若有情感聯繫需求，則改以視訊或電話方式，期在年前防堵疫情擴散，讓眾人回家過個好年。

桃園市目前共有30家社福機構，性質包含老人、兒少及身障3種類型，包含衛生福利部立案的3家，以及市府立案的27家。社會局身障科長蘇美惠指出，上述機構屬於人口密集高群聚之處，機構工作人員是第一線防疫人員，已呼籲員工在執行照顧工作時，務必清潔雙手與配戴口罩，保護自己也守護他人。

蘇美惠表示，身障者除抵抗力較弱之外，其在認知上較有不足，容易出現行為偏執，在防疫作為上需要多加訓練，舉凡洗手、戴口罩等基本措施仍需多加勸導，較容易與人互動院生，則引導對方從握手改為揮手或碰肘，降低接觸機會，同時也暫停家屬及訪客至機構探訪，將群聚感染風險降至最低。

桃園市長鄭文燦昨前往龍潭視察「幸福基金會附設友愛家園」，他表示，由於院生每週五都會返家團聚，暫停訪視多少讓他們不太適應，他便親自陪同一位重度自閉症、能使用口語表達的邱姓院生，以視訊方式向年邁爸媽噓寒問團、加油打氣，強調在疫情嚴峻之時，也應顧及親情與人道。

(中時 )