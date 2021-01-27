正修科大寒假推出一系列豐富、有趣的冬令營活動，視覺傳達設計系以「創意轟炸機-潮塗鴉‧玩插畫體驗營」為主題，開設「油漆彩繪塗鴉班」及「魔幻數位插畫班」，數位系的「少年電競夢」，圓高中職同學直播夢，學員收穫滿滿。

視覺傳達設計系冬令營推出「創意轟炸機-潮塗鴉‧玩插畫體驗營」，無論是數位插畫或是油漆彩繪，學員們都目不轉睛看著老師專業的示範，油漆彩繪以「牛」為造型發想，學員發揮巧思彩繪出可愛逗趣的畫作。

電腦插畫課程以玩遊戲方式進行，讓同學抽籤，將抽出的物件混搭成一個畫面並完成作品，組合後非常古怪、超現實，現場歡笑聲此起彼落。

數位多媒體設計系與電競科技管理系聯合舉辦「少年電競夢」冬令營，在虛擬角色阿龍與主持人互動有趣的演出下揭開序幕。

數位系校友、從事網路內容創作者「老郭」及「超直白」並分享網紅創作歷程，如何成為優質的創作者，學員近距離與知名創作者互動，臉上難掩笑容與興奮。

壓軸活動則由學員進行分組實況主演練，「老郭」也針對同學第一次的主播體驗給專業建議評論，所有參與老師共同評比學生實況主的演出，學員收穫滿滿。

(中時 )