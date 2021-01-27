2021年開春，台灣電影分別有長片《陽光普照》、短片《箱子》、動畫《山川壯麗》角逐「奧斯卡金像獎最佳國際影片」、「奧斯卡金像獎最佳實境短片」及「奧斯卡金像獎動畫短片獎」入圍名單。文化內容策進院（文策院）為入選三組團隊規劃國際媒體行銷、加強曝光，強化《陽光普照》、《箱子》、《山川壯麗》於國際電影產業、北美影人社群，以及影藝學院會員間的能見度，為台灣電影爭取更多奧斯卡金像獎評審的青睞目光。

今年代表台灣角逐奧斯卡金像獎「最佳國際影片」入圍名單的《陽光普照》，是由文化部影視局遴選出來；角逐奧斯卡金像獎「最佳實境短片」的電影短片《箱子》，由資深金鐘編劇蔡怡芬首次自編自導，因獲2020年西班牙錫切斯影展（Festival de Cine de Sitges）短片首獎肯定，也取得奧斯卡入圍參賽資格；角逐奧斯卡「最佳動畫獎」的動畫作品《山川壯麗》，由曾獲金馬獎最佳動畫短片的導演黃勻弦和動畫導演廖珮妤製作，因獲洛杉磯國際短片電影節最佳動畫獎，該獎具美國奧斯卡金像獎認證資格，也將與全球96部作品競爭奧斯卡入圍名單。

文策院為協助臺灣電影爭取奧斯卡金像奬項相關獎項的入圍，與 Netflix 共同合作行銷《陽光普照》，Netflix已為旗下入圍奧斯卡影片製作專頁，其中也包含《陽光普照》。

此外，為強化《陽光普照》、《箱子》、《山川壯麗》三部作品於國際電影產業、北美影人社群，以及影藝學院會員間的能見度，文策院啟動奧斯卡金像獎助攻專案，包括在好萊塢影視權威媒體《VARIETY》、《THE HOLLYWOOD REPORTER》、《SCREEN DAILY》、《THE WRAP》等，作專文介紹。尤其再針對《VARIETY》於北美影人社群間的擴散力與影響力，文策院特別以社群、email、網站Banner、內頁廣告等方式加碼，也規劃三部作品在Youtube上播出短廣告，並針對主要的目標地區受眾推播，文策院表示，第一波的國際行銷預算高達上百萬，三部作品如果順利入圍奧斯卡，將加碼行銷宣傳預算，希望透過國家隊整合助攻，提高台灣三部作品在國際社群和影音頻道上的關注度。

另外，為提升臺灣原創影視作品在國際市場的能見度與市佔率，文策院也同步向國際產業社群傳達，文策院已發布的「國際合資合製最後一桶金激勵方案」投資計畫，吸引跨國資金合作，並支持臺灣原創作品拓展國際通路。希望讓更多臺灣的好故事好作品，更能被世界看見，臺灣文化多元迷人的故事，也能讓世界的內容更精采。

《陽光普照》由鍾孟宏執導，2019年金馬獎入圍11個項目，最後勇奪最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳剪輯及觀眾票選獎，成為最大贏家。故事敘述一個平凡家庭一夕之間風雲變色，大家都在等待著走出陰霾，迎向陽光普照的那天。《陽光普照》也在多倫多國際影展、釜山國際影展、東京國際影展及第14屆亞洲電影大獎獲得好評及入圍獎項提名。

《箱子》是由多次編劇入圍金鐘、電影企劃多次入圍國內外影展創投、曾參與Netflix編劇團隊、首次擔任導演的蔡怡芬以真實新聞改編，邀請金馬影帝莫子儀演出，失手殺了幼女的父親將屍體裝在行李箱裡，展開長達12年的逃亡，展現父親迴避良心下的五味雜陳，成為心中永遠難解的懸案。本片也入圍巴西現象奇幻影展競賽短片、義大利恐怖電影節競賽短片、美國威尼斯短片影展驚悚類短片等。

導演黃勻弦擅以捏麵技藝製作停格動畫，曾以《當一個人》獲金馬獎最佳動畫短片，去年和動畫導演廖珮妤合作動畫《山川壯麗》，以10歲的小女孩唱的《中華民國國旗歌》改編版作為開頭，唱出今日台灣社會年輕人苦悶心境以及不滿。此片也獲得南方獎全球華人影片競賽最佳動畫片以及韓國獨立動畫影展最佳觀眾票選獎肯定。

(中時 )