遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》台北國際電玩展活動明（27）日登場，因應疫情防範，除了全力配合主辦單位入場規定，更將提升《三國群英傳M》現場攤位活動的防疫規格，全面落實把關玩家健康安全。此外，官方也會在電玩展四天期間同步擴大舉辦粉絲團線上活動，讓無法到場的玩家都能參與，安心分流線上同樂！

本次《三國群英傳M》展區內將升級各項防疫措施，包含1.每日各活動時段結束後全場封閉清潔消毒、2.參與展區活動再次量測體溫、3.各體驗區酒精手部清潔、4.玩家人數管制、5.排隊安全距離管制，做好最嚴謹的防疫準備。此外，工作人員每日也會進行自主健康管理紀錄，並提醒玩家們觀展全程佩戴口罩、禁止飲食，以保護自身健康。

電玩展現場活動 「群英來相會」挑戰拿好禮

《三國群英傳M》「群英客棧」將於台北電玩展開張，現場帶來「群英來相會」專屬活動，以四大職業「猛將－一擊之力」、「豪傑－落日之準」、「軍師－八陣圖」、「方士－神劍閃華」做為各個挑戰關卡主題，闖關成功即可參與抽獎，有機會獲得《三國群英傳M》飛行夾克、潮流軍帽、情義相挺紀念酒、《三國群英傳8》典藏版、7-11禮券，最高還有價值萬元全聯福利點數，以及遊戲代言人「動力火車」簽名週邊等超值好禮。

電玩展線上活動同步登場 加碼萬元高級虛寶

為感謝玩家的支持喜愛，《三國群英傳M》也加碼於1月28日（四）至1月31日（日）在Facebook粉絲團擴大舉辦四天線上活動與玩家同樂，凡通過每日名將試煉貼文活動，就有機會獲得高級虛寶及限量週邊等好禮。此外，慶祝遊戲將滿一週年，本次也特別祭出老玩家超級回饋，符合活動資格並完成線上每日簽到，還有機會帶走《三國群英傳M》最新版本專屬虛寶「90等自選技能書」、「活筋健骨書」、「隨機紫色寵物」等豐富獎勵！

(科技)