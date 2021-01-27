龍潭區公所預計寒假進場施作，解決人行道路面凸起、排水斷面落差等問題。（黃婉婷攝）

人行步道為學子通學必經之處，但桃園市龍潭區雙龍國小受樟樹竄根所苦，石磚鋪面凹凸不平，宛如「海波浪」般，不少家長憂心孩童不慎跌跤；龍潭區公所承諾寒假修復，將8顆路樹移植回校園，並重新鋪上壓花地坪，同時打除周邊排水側溝的高低差，改善排水不良導致的校園水患。

「孩子一不注意就可能摔倒阿。」雙龍國小校長陳莉莉表示，人行道上的8顆樟樹，早在創校之初就已種下，其雖非板根植物，但竄根情事屢屢發生，導致人行道鋪磚碎裂、不平，影響學子步行安全，即便呼籲孩童少跑多走，跌跤風險仍存在，不如將路樹移植回校園，擴大人行空間。

市議員劉熒隆指出，除人行步道狀況不佳外，校內排水溝過去因工程設計不良，產生高低差斷面，導致汙水無法順利向外排出，也時常出現樹葉堵塞情形，他便協助爭取經費，打除修整側溝高低差問題，以及更新人形步道地坪，改善校園既有問題，提升就學品質。

龍潭區公所工務課長王勇量表示，人行步道長約90公尺、寬4公尺，整平後將重新鋪上混擬土噴花地磚，加固人行道強度；至於校內排水問題，則會將既有溝渠加深加寬，引至雨水下水道內，排除校區水患，考量學生通行安全，工程將寒假期間進場施作，預計農曆年前竣工。

(中時 )