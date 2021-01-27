蔡英文總統（中）、行政院長蘇貞昌（左）、農委會主委陳吉仲（右）27日出席十大神農及模範農民頒獎典禮，肯定他們在農業上的努力與貢獻。（黃世麒攝）

蔡英文總統（右）、行政院長蘇貞昌（左）27日出席十大神農及模範農民頒獎典禮，肯定他們在農業上的努力與貢獻。（黃世麒攝）

台灣開放進口美國萊豬進口，大陸國台辦發言人表示將嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入，農委會主委陳吉仲27日直言，這種事不能只是發言人口頭說說就結束，要有正式公文。

不過，陳吉仲強調，加工及生鮮肉品本來就不能輸出到大陸，而兩岸間的貿易是要透過協商，所以，對台灣外銷沒有影響，事實上，國產豬肉出口，只是產銷調節的一環。

農委會27日舉辦「第32屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌都特別出席致詞並頒獎，會後，陳吉仲接受媒體訪問時指出，所有的貿易改變都要有相關資料通知，不能只是發言人口頭說說就結束，而且大陸單方面的決定也與WTO的規範有出入。

在WTO的規範中，兩岸肉品的進出口，檢疫單位要先談好檢疫條件才可以進口，而澳門、香港、大陸的海關是不同的，所以有不同的檢疫條件。陳吉仲說，目前國內有種豬賣到香港，以及生鮮豬肉賣到澳門。

畜牧處處長張經緯補充指出，目前沒有生鮮豬肉及加工品出口到大陸，但外銷對產銷調節有益處，還是希望可以推動的，這也會是努力的方向。國際處副處長林志鴻也說，多年前台灣有五家的畜產品是被大陸獲准進口，但因禽流感及其他因素等，五至六年前大陸官方已經停止台灣肉品輸入。

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