葉全真近期臉書上都是相當愜意的生活照。（摘自臉書）

曾是「本土戲劇一哥」的陳昭榮，與葉全真從2003年合作《台灣霹靂火》就傳緋聞，兩人2005年無懼外界眼光，一起坦蕩創業成立翰成數位科技，攜手經歷公司多次危機、轉型，好不容易走過曾經慘賠3000萬的低谷，近年在直播版圖成為一方霸主，但去年卻傳出擔任總經理的葉全真已無預警離開公司，結束與陳昭榮長達15年的事業合作關係，至於兩人分道揚鑣的真正原因當事人三緘其口，周邊人也不得而知。據悉，葉全真從去年農曆年後就已經不再踏進公司。

針對媒體追問葉全真離職一事，翰成數位科技回應：「前總經理葉全真係因其另有規劃，已離開公司。誠摯感謝葉全真前總經理多年來對公司經營上之貢獻，並祝福她未來一切平安順遂。」曾是最親密戰友的翰成數位負責人陳昭榮表示：「謝謝葉子多年來的幫忙，希望她一切都好。」

葉全真透過友人表示，她多年在公司經營、戲劇演出跟進修就讀EMBA蠟燭三頭燒，終於可以好好陪陪媽媽共度親子時光。葉全真說她目前對未來規劃採開放性的態度，任何合作都有可能；不過，她最希望能重拾10多年前去海島國家深潛的樂趣，但因為疫情關係，只能再等等了。而她過去一年的臉書上也的確大多是帶著媽媽到處遊山玩水、吃吃喝喝的生活照，看起來卸下總經理職務的她過得相當愜意。

葉全真所屬經紀公司星之娛樂則表示，公司只負責葉子的演藝工作規劃，沒有過問她其他私事，尤其她沒主動講、公司更不會問，她最近正在拍一部新戲，但還不能曝光。

陳昭榮與葉全真攜手打造的翰成數位，在創業之初，做網路影音、拍微電影、網路經紀，2007年慘賠3千萬後，2008年轉型做網路購物網，自創化妝品品牌，運用兩人明星光環將產品打出去，但明星光環只是一時，加上沒錢狂打廣告，後來就沒下文。直到2016年，當臉書開放免費直播，公司轉型做網路直播購物，在陳昭榮凡事親力親為、胼手胝足打拚之下，終於打下一片江山。雖然去年包括葉全真與平台內的其他直播主持人都先後離開，不過陳昭榮日前已在臉書宣布開發兩年的「短影音推薦引擎」快報APP即將推出，並正在建置規劃超過1300坪的快報直播產業基地，因此需要擴大徵才，有10個部門需要招兵買馬，招攬一起加入短影音市場的人才。

(中時 )